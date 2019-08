Pakistan, monsoni fanno oltre 160 morti

ISLAMABAD, 14 AGO - E' di almeno 161 morti e 137 feriti il bilancio delle vittime di incidenti legati alle piogge monsoniche in Pakistan da quando ne è iniziata la stagione, il 1 luglio. Lo rende noto l'Autorità nazionale per la gestione dei disastri (Ndma). Nello stesso periodo, la pioggia ha danneggiato parzialmente o completamente distrutto almeno 320 case e 53 negozi, 34 tra strade e binari e 14 ponti. I dati non includono alcune delle più recenti perdite umane e materiali causate dalla pioggia dei monsoni a Karachi, cuore degli affari e più grande città del Pakistan.