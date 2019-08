Epstein: sospeso direttore del carcere

WASHINGTON, 13 AGO - Il ministro della giustizia americano William Barr ha temporaneamente sospeso il direttore del Manhattan Correctional Center, la prigione federale di New York in un cui si e' suicidato Jeffrey Epstein. Inoltre due delle guardie penitenziarie che avevano il compito di vigilare sul finanziere americano sono state messe in congedo amministrativo, almeno fino a quando non sarà stata chiarita la vicenda su cui indagano sia il Dipartimento di giustizia sia l'Fbi. Ieri il ministro aveva parlato di "gravi irregolarità".