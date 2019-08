Palio Siena, Aquila vince prima prova

SIENA, 13 AGO - E' stata la contrada dell'Aquila a vincere la prima prova del Palio di Siena in vista della Carriera del 16 agosto. L'Aquila, con il fantino esordiente Stefano Piras sul cavallo Tottugoddu, ha conquistato la testa della corsa alla partenza per mantenerla fino al termine del terzo giro. Queste le accoppiate cavallo-fantino nella prima prova dopo l'assegnazione dei cavalli alle contrade: Luigi Bruschelli detto Trecciolino su Tabacco nella Pantera; Antonio Siri detto Amsicora su Unidos nell'Oca; Andrea Coghe detto Tempesta su Oppio nell'Istrice; Carlo Sanna detto Brigante su Porto Alabe nell'Onda; Giovanni Atzeni detto Tittia su Remorex nella Selva; Federico Arri detto Ares su Tornada nel Drago; Francesco Caria detto Tremendo su Una per Tutti nella Chiocciola; Jonatan Bartoletti detto Scompiglio su Violenta da Clodia nella Torre; l'esordiente Antonio Mula su Schietta nel Bruco e Stefano Piras su Tottugoddu nell'Aquila.