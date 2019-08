Salvini, ok taglio eletti poi al voto

ROMA, 13 AGO - "Sono arrivate alcune proposte, le raccolgo: ho sentito l'amico e collega Luigi Di Maio più di una volta ribadire in questi giorni 'votiamo il taglio di 345 parlamentari e poi andiamo subito al voto'. Prendo e rilancio: tagliamo i parlamentari la prossima settimana e poi andiamo subito al voto". Cos' Matteo Salvini in Aula al Senato. Domani i capigruppo della Lega alla Camera voteranno "per anticipare il taglio dei parlamentari, si chiude in bellezza e poi per dignità onestà e coerenza subito al voto".