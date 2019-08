Fiamme alle porte di Cagliari

CAGLIARI, 13 AGO - Il vento di maestrale sta alimentando gli incendi in Sardegna. Un vasto rogo è divampato nel primo pomeriggio alle porte di Cagliari, nella zona compresa tra Santa Gilla e Sa Illetta. Una fitta coltre di fumo si è sollevata in cielo, ben visibile anche dalla zona del porto in pieno centro cittadino. Sul posto stanno operando tre squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale, intervenuti anche gli agenti della polizia municipale per eventuali problemi di viabilità. In azione anche un elicottero della flotta regionale. Sono invece tre i mezzi aerei che stanno lavorando insieme alle squadre a terra impegnate a domare l'incendio scoppiato a Siniscola, nel Nuorese. In fiamme pascoli incolti e macchia.