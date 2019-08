Affondato dopo rogo, recuperato relitto

ANCONA, 13 AGO - E' stato recuperato questa mattina il relitto dell'imbarcazione da diporto affondata ieri nelle vicinanze dell'imboccatura del porto di Ancona dopo un incendio scoppiato a bordo. Già ieri il nucleo subacquei della Guardia Costiera aveva individuato e verificato lo stato del relitto. Poi all'alba di oggi mezzi navali della Capitaneria hanno coordinato le delicate operazioni di recupero del cabinato 'Maestrale', effettuate con l'ausilio del moto-pontone 'Artiglio' dell'impresa locale Carmar Sub. Una volta issato a bordo, il relitto dell'imbarcazione è stato trasportato al porto e depositato in banchina per le prossime attività di indagine e smantellamento. Le attività si sono concluse intorno alle ore 12.00 e, come confermato anche dalle perlustrazioni effettuate dai mezzi navali della Capitaneria, non ci sono stati danni rilevanti per l'ambiente. (ANSA).