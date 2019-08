Di Maio: rischio esercizio provvisorio

ROMA, 12 AGO - ""Salvini ha deciso di mettere a rischio il Paese: un governo che nasce dopo il voto a ottobre non avrà il tempo di fare le cose. Se tutto va bene un nuovo governo ci sarà a dicembre e non avrà il tempo per fare tante cose come il taglio dell'Iva o di confermare il reddito e la pensione di cittadinanza. Andremo in esercizio provvisorio: un rischio assurdo". Lo ha detto il vicepremier e capo politico M5s Luigi Di Maio in una diretta Fb. "La Lega si è presa "la responsabilità di far cadere un governo che aveva più del 51% di gradimento del Paese - ha affermato ancora -. Lo hanno buttato giù e ora siamo nell'assurda situazione in cui la Lega presenta una mozione di sfiducia ad un governo che ha dentro i suoi ministri. Per questo credo sia giusto che si dimettano i ministri della Lega".