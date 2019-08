Epstein in cella senza controlli per ore

NEW YORK, 12 AGO - Jeffrey Epstein è stato lasciato solo per ore senza che nessuno lo controllasse. E uno dei due agenti preposti a farlo non era una guardia carceraria a tempo pieno, era un sostituto. Lo rivela il New York Times, citando alcuni funzionari delle forze dell'ordine. Le rilevazioni fanno seguito alle dichiarazioni del ministro della Giustizia, William Barr, che ha parlato di serie irregolarità nel carcere.