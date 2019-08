Norvegia:ci fu allerta su autore attacco

COPENAGHEN, 12 AGO - Il capo dell'agenzia norvegese per la sicurezza interna ha reso noto che le autorità del Paese avevano ricevuto una "vaga" segnalazione un anno fa riguardante l'autore della sparatoria sabato nella moschea di Baerum, vicino Oslo, ma non fu giudicata sufficiente per intervenire in quanto non emergevano "piani concreti" per un attacco. Intanto l'uomo accusato del tentato attacco terroristico al centro islamico di Al-Noor in cui una persona è rimasta ferita e, separatamente, dell'uccisione della sorella adolescente, è comparso oggi in tribunale avvalendosi tuttavia della facoltà di non rispondere. Il suo avvocato inoltre non ha voluto commentare le indiscrezioni di stampa secondo cui l'autore della sparatoria si sarebbe ispirato all'attacco in Nuova Zelanda lo scorso marzo in cui morirono 51 persone e alla recente sparatoria di El Paso, in Texas.