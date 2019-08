Agente aggredito, difeso da detenuti

PAVIA, 12 AGO - Un agente di polizia penitenziaria in servizio al carcere di Torre del Gallo di Pavia, è stato aggredito da un detenuto italiano di 33 anni, che aveva chiesto insistentemente l'apertura del cancello di accesso al locale docce. In sua difesa sono intervenuti altri detenuti. Alle richieste del detenuto, l'agente aveva risposto che doveva aspettare l'orario di accesso. E quando più tardi l'agente si è messo davanti al cancello d'ingresso della sezione per far accedere un altro detenuto, il 33enne si è avventato contro di lui colpendolo prima con un energico spintone e poi con calci e pugni. E' stato provvidenziale l'intervento di altri detenuti per far cessare l'aggressione. All'agente, trasportato al pronto soccorso del Policlinico San Matteo di Pavia, sono state riscontrate contusioni giudicate guaribili in 6 giorni.