Spinazzola "Roma si farà trovare pronta"

ROMA, 12 AGO - "Si conclude con un match di rilievo questa serie di amichevoli estive. Continuiamo a lavorare per farci trovare pronti per l'inizio della stagione". Leonardo Spinazzola carica così, sul suo profilo Instagram, la Roma all'indomani della sfida al Real Madrid, vinta dai giallorossi ai rigori dopo una buona prestazione. Spinazzola è arrivato nella Capitale dalla Juventus nello scambio con Luca Pellegrini. Intanto in attesa del via del campionato (la prima in casa col Genoa), la Roma giocherà un'amichevole il 17 agosto con l'Arezzo, come ufficializzato dal club toscano.