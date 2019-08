Mibac, ok progetto Citterio di Bradburne

MILANO, 12 AGO - Il progetto proposto dal direttore di Brera James Bradburne per Palazzo Citterio - che dovrà ospitare Brera Modern - dovrebbe essere approvato dal Mibac. Lo si apprende da fonti qualificate. La previsione è che i nuovi lavori si concludano entro la primavera del 2021: al termine dell'installazione degli impianti seguirà una fase di test, superata la quale, la nuova sede Museale potrà essere aperta. Per Bradburne il restauro del palazzo gestito dalla Soprintendenza non ha tenuto conto della funzione museale e il direttore ha quindi proposto la sua idea di restyling.