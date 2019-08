Cina: 32 morti per tifone Lekima

HANGZHOU, 11 AGO - Sono 32 i morti e 16 i dispersi dopo l'impatto del super tifone Lekima che ha colpito ieri la provincia di Zhejiang, in Cina orientale. Lo riferiscono oggi le autorità locali. La maggior parte delle vittime si sono registrate nella contea di Yongjia, amministrata dalla città di Wenzhou, dove le piogge torrenziali hanno causato una frana che ha bloccato un fiume. La diga del lago è crollata e le acque hanno invaso le strade e spazzato via la gente. Oltre 1 milione di persone sono state evacuate in luoghi sicuri, e circa 5 milioni di persone in Zhejiang sono state interessate, afferma la sede provinciale di controllo delle inondazioni. Lekima, il nono tifone e il più forte questo anno, ha raggiunto la costa cinese all'1:45 (ora di Pechino) di ieri nella città di Wenling in Zhejiang, con venti di 187 chilometri all'ora e forti piogge.