Goletta Verde,9 punti inquinati Toscana

FIRENZE, 11 AGO - Su 20 punti monitorati dai tecnici di Goletta Verde lungo le coste della Toscana, sette sono risultati fortemente inquinati e due inquinati. Lo sostiene l'associazione ambientalista impegnata nella consueta campagna estiva di monitoraggio del mare che ora fa tappa in Toscana. Responsabili dell'inquinamento microbiologico, che arriva al mare, - viene spiegato - canali e foci a causa della cattiva depurazione o della presenza di scarichi illegali. 'Maglia nera' alle foci del torrente Lavello, dei fiumi Brugiano e Gora, dei fossi Motrone, dell'Abate, Mola, e della Madonnina, a Portoferraio, dove le cariche batteriche sono risultate oltre i limiti di legge. "Sebbene la situazione in Toscana sia prevalentemente positiva, va riscontrata la presenza di cariche batteriche elevate in nove casi su 20 dove le analisi microbiologiche mostrano porzioni di litorale a rischio a causa di fogne non depurate o carenze depurative", spiega Umberto Mazzantini, responsabile mare Legambiente Toscana.