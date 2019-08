Scontri sulla spianata delle Moschee

(ANSAmed) - TEL AVIV, 11 AGO - Incidenti sono in corso nella Spianata delle Moschee di Gerusalemme fra fedeli islamici - giunti in massa per celebrare la Festa del Sacrificio - e reparti della polizia israeliana. Un portavoce della polizia ha riferito che al termine delle preghiere ''si sono verificati disordini'' e che gli agenti hanno provveduto a disperdere i facinorosi. In precedenza, per non inasprire gli animi, la polizia aveva sbarrato l'ingresso alla Spianata ai fedeli ebrei.