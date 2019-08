A Venezia il corto Tu come me

ROMA, 10 AGO - Insieme si è più forti di tutto, anche di una bestia nera come il cancro: è questo il messaggio di "Tu come me", cortometraggio di Maria Teresa Carpino e Roberto Orazi che sarà presentato il 31 agosto alla Mostra del di Venezia.Realizzato dalla Mati Group e dall'Associazione Pancrazio di Roma, il film si ispira alla storia vera di Giacomo Perini, giovane malato oncologico che dall'età di 17 anni combatte contro un sarcoma osseo, e al suo incontro con Francesco Bugamelli, studente di medicina, e i ragazzi dell'Associazione Pancrazio. Nel racconto, Francesco e Giacomo sono entrambi studenti fuori sede, diversi per carattere ma molto amici: il primo è poco dedito ai suoi doveri universitari e sempre pronto a divertirsi; il secondo è metodico e rigoroso, e riesce bene sia nello sport che nello studio. Quando la loro amicizia viene messa in crisi da futili motivi, sarà proprio la malattia che colpisce Giacomo a farli ritrovare: i ragazzi, messi alla prova, si scoprono trasformati ma ancora più forti insieme.