Incidente su G. Combin,al via soccorsi

AOSTA, 10 AGO - Un gruppo di alpinisti italiani è stato coinvolto in un incidente di montagna questa mattina sul Grand Combin. Al momento non si hanno maggiori dettagli. E' avvenuto nella zona a monte della Cabane Val Sorey, sul versante svizzero del massiccio, verso le cinque. Scattato l'allarme, l'elicottero di Air Glacier ha tentato un sorvolo ma è dovuto rientrare a causa delle avverse condizioni meteo. Una squadra di soccorritori sta salendo a piedi dal versante elvetico. Anche il soccorso valdostano è stato allertato ma al momento non è possibile raggiungere la zona con l'elicottero.