Pedofilia:minori adescati con videogioco

FIRENZE, 9 AGO - Allarme della Polizia postale della Toscana che segnala un aumento dei casi di adescamento di minori coi giochi online. Negli ultimi due mesi sono stati accertati quattro casi nei confronti di ragazzini e ragazzine tra 13 e 16 anni. Gli adescatori, italiani di circa 30 anni, due dei quali residenti in Toscana, sono stati identificati e denunciati. Su di loro sono in corso altri accertamenti. Nella maggior parte dei casi la piattaforma per l'adescamento sarebbe il videogioco 'Fortnite'. In alcuni casi le vittime sarebbero state indotte a inviare immagini di loro nudi in cambio di ricariche per ottenere aggiornamenti del gioco. Nei casi accertati non vi sarebbero stati incontri tra gli adescatori e le vittime. "Le modalità di adescamento - si spiega dal compartimento della Polposta Toscana diretto da Barbara Strappato - sono di solito sulle chat dei videogiochi per poi spostarsi su piattaforme di messaggistica connotate da espliciti contenuti sessuali". L'accusa per gli indagati è adescamento di minori.