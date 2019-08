Crollo in stabile a Grosseto,tutti salvi

GROSSETO, 9 AGO - Nessun ferito nel crollo di un solaio in uno stabile di Grosseto la notte scorsa dove, secondo quanto appreso, negli ultimi tempi gli inquilini avrebbero avvertito scricchiolii. Ora ci sono sette appartamenti inagibili e l'intero edificio, situato in via Cimabue, rimarrà non praticabile fin quando non saranno ristabilite le condizioni di sicurezza. I vigili del fuoco di Grosseto sono intervenuti proprio per il cedimento della struttura. E' venuto giù il solaio tra secondo piano e tetto e il peso dei materiali ha sfondato anche i piani sotto. Appena in tempo l'inquilino del secondo piano, udendo strani rumori, è uscito dalla stanza colpita portando via il televisore. Le altre stanze ai piani sottostanti erano vuote poiché, secondo quanto appreso, non c'erano camere da letto ma farebbero parte della zona giorno delle abitazioni. Sul posto anche il 118 e la polizia municipale che hanno seguito le fasi dell'evacuazione dei superstiti. Inoltre, non tutti gli appartamenti erano occupati, alcuni erano vuoti.