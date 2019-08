Trump, Maguire capo 007 pro tempore

NEW YORK, 9 AGO - Donald Trump nomina Joseph Maguire, attuale direttore del centro nazionale anti terrorismo, come direttore dell'intelligence pro tempore. Lo annuncia il presidente americano. "L'ammiraglio Maguire ha una lunga carriera militare, ha lasciato la Marina nel 2010. Ha comandato a ogni livello, incluso il Naval Special Warfare Command. Non ho dubbi che farà un grande lavoro" twitta Trump. Intanto, dopo l'addio di Dan Coast, arrivano le dimissioni anche del vice direttore della National Intelligence, Sue Gordon.