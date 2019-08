Italia cura malattia rara, caso su Netflix

TORINO - Il caso su Netflix. Una malattia rara, mai diagnosticata prima. Una laureanda in medicina curiosa e intuitiva. Un team di specialisti, quello della Pediatria dell’ospedale Regina Margherita di Torino, tra i migliori al mondo. E la dottoressa Lisa Sanders, professore associato alla Yale University School of Medicine, ispiratrice della celebre serie televisiva Dr.House, che, sul New York Times cura una rubrica dove racconta di pazienti reali con malattie che sembra impossibile capire e curare. Questi i personaggi della storia che ha portato la sanità italiana su Netflix, protagonista della prima puntata della nuova serie televisiva americana «Diagnosis», in onda dal 16 agosto sulla web tv.

E' l'aprile del 2018 e Marta Busso, 26enne di Cuneo che sta ultimando la tesi, si imbatte proprio nella rubrica della Sanders e in quei casi «impossibili», per cui il New York Times ha lanciato una «sfida internazionale». La vicenda di Angel, infermiera di 22 anni di Las Vegas affetta da 9 anni da crisi muscolari, cattura la sua attenzione. La donna ha difficoltà a deambulare, profonda astenia, elevate concentrazioni ematiche di cretina-chinasi, proteina che può causare una insufficienza renale acuta. Condizioni gravi, che mettevano a rischio la vita della giovane.

Il caso presenta sintomi chiave delle malattie metaboliche, che Marta ha studiato a lungo. Così invia al New York Times un'ipotesi di diagnosi. Il suo approccio viene apprezzato, oltre che dal giornale, dalla Scuola di Medicina della Yale University e Angel viene ricoverata a Torino per le cure del caso, una rarissima condizione genetica che determina un difetto della ossidazione degli acidi grassi nei muscoli. «Per capire la patologia della paziente è servito spingere la diagnostica sino al livello genetico», spiega il dottor Marco Spada, direttore di Pediatria e del Centro regionale per le malattie metaboliche ereditarie presso il Regina Margherita di Torino che si occupa di queste malattie da vent'anni. «Vanno gestite in maniera molto complessa, fare degli esami particolari - aggiunge -. Ora Angel potrà avere una vita normale, dovrà solo seguire istruzioni dietetiche ben precise».

La diagnosi che ha salvato l'americana è stata fatta in meno di tre settimane. «Questa è la soddisfazione maggiore - interviene il collaboratore di Spada, dottor Francesco Porta - Tutto è nato dalla curiosità di una nostra tesista e questo dimostra che la nostra scuola è eccellente. E' una medicina molto complessa, a cui si avvicinano i ragazzi più motivati e bravi. Frequentando il nostro ambiente si respira un’aria che permette di orientarsi in un ginepraio di diagnostica di terzo livello estremamente complessa». Ora c'è la curiosità di vedere la puntata della nuova serie. «Fare diagnosi difficili è il nostro lavoro quotidiano - dice Porta - Farlo davanti alle telecamere però non è semplice». E gli autori di Netflix hanno seguito i medici torinesi in ogni loro spostamento. «Un pò come Dr.House - conclude Porta - Con la differenza che, nella vita reale, i colpi di scena non sono programmati».

«COSI' HO CURATO ANGEL», PARLA DR. HOUSE ITALIANA (di Irene Famà / ANSA) - «Una email del produttore di Netflix? Nella mia casella elettronica? Non mi sembrava vero...». E’ incredula Marta Busso, 26enne di Cuneo, all’epoca laureanda in medicina, quando capisce cosa sta accadendo: la Pediatria dell’ospedale Regina Margherita di Torino diventa protagonista della prima puntata della nuova serie tv americana «Diagnosis». E tutto grazie a una sua valutazione inviata al New York Times.

«Ad aprile 2018 - racconta Marta - praticamente per caso mi sono ritrovata a leggere un articolo che parlava di casi di pazienti americani con malattie rarissime. Presentavano una nuova serie tv sull'argomento e così, quasi per gioco, ho ipotizzato una diagnosi per Angel, infermiera 22enne di Las Vegas». Online c'era la cartella clinica della paziente e Marta l'ha passata in rassegna.

«Ho visto che non le avevano mai fatto degli accertamenti specifici sulle malattie metaboliche e che il caso presentava dei sintomi chiave. Sintomi che avevamo studiato a lungo. Così mi sono lanciata: ho elaborato una diagnosi e l’ho inviata». A quel punto è arrivata l’email di Netflix, che voleva venire in Italia con una troupe e seguire passo passo Angel. E la telefonata dei medici americani, che da anni cercavano di capire quale fosse la patologia che affliggeva la loro paziente. «Ne ho parlato con il dottor Marco Spada, direttore di Pediatria e del Centro regionale per le malattie metaboliche ereditarie al Regina Margherita di Torino e con Francesco Porta, suo collaboratore, e abbiamo deciso di misurarci con questa sfida internazionale», ricorda Marta. Senza nascondere un certo timore. «A luglio 2018 non ero ancora laureata e frequentavo il reparto e l’ambulatorio da appena due anni. Leggevo molti libri sull'argomento, ma non avevo alcun tipo di carriera alle spalle». Ora c'è grande emozione. «E' stato un traguardo importante, ma bisogna continuare a studiare».

Marta adesso frequenta la specialistica in pediatria a Friburgo. «Si può fare molta ricerca - spiega - Il mio obiettivo è quello di finire gli studi in Germania e tornare in Italia a svolgere al meglio il mio lavoro». Appassionata di serie tv, aspetta di vedere la puntata con curiosità e un pizzico di orgoglio. «Guardo spesso Grey's Anatomy. Ma la mia serie preferita è Dr. House». Un medico che, per l’appunto, si misura con malattie mai diagnosticate. Che lui, quasi sempre, riesce a capire e a risolvere.