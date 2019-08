Addio all'Interrail per Londra

ROMA, 8 AGO - Il Regno Unito non sarà più membro dell'Interrail dal 2020, dopo 47 anni di partecipazione allo schema che permette ai residenti europei di acquistare a tariffe vantaggiose, soprattutto per i giovani, un pass ferroviario per viaggi illimitati verso o all'interno dei paesi europei partecipanti, per un certo periodo di tempo. Il Rail Delivery Group (Rdg), che rappresenta gli operatori ferroviari del Regno Unito, ha annunciato il ritiro dallo schema a partire dal 1 gennaio 2020, giustificando la decisione con una disputa con il Gruppo Eurail. Uscirà inoltre da Eurail, l'offerta parallela per i visitatori extra Ue. Finisce così un'epoca per milioni di viaggiatori, soprattutto i giovani, ai quali l'offerta fino agli anni '90 era dedicata in esclusiva, che è diventata un simbolo delle vacanze in Europa.