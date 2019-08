Viadotto Fossano riapre dopo 2 anni

TORINO, 8 AGO - Riapre domani al traffico, dopo oltre due anni, lo svincolo per Marene della tangenziale di Fossano, nel Cuneese. Nell'aprile 2017 era crollato su un'auto dei carabinieri, impegnati in controlli stradali; i due militari di pattuglia si salvarono perché poco prima delle schianto, udirono la struttura scricchiolare. Il nuovo ponte - realizzato con un investimento di 1,1 milioni - è in metallo, quello crollato era in calcestruzzo, ed è lungo oltre 61 metri per 120 tonnellate di peso. Su crollo ci sono due fascicoli aperti in Procura a Cuneo: il primo con 7 richieste di rinvio a giudizio per disastro colposo (udienza a novembre), mentre una seconda inchiesta è nata da esposti presentati da alcuni degli indagati che avevano denunciato la mancanza dei controlli nel tempo in presenza di chiari segni di perdite e usure.