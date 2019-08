Pisa,uomo fermato per violenza sessuale

PISA, 08 AGO - Un uomo di 32 anni è stato sottoposto a fermo da parte della polizia con l'accusa di violenza sessuale ai danni di una 19enne. Tutto sarebbe avvenuto a Pisa nella notte tra martedì e mercoledì scorsi come denunciato dalla stessa giovane. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l'uomo avrebbe conosciuto la ragazza poche ore prima nei pressi dei locali del centro storico e poi avrebbe abusato di lei in un luogo più appartato. La polizia, per ora, mantiene il riserbo sugli accertamenti, ma avrebbe trovato riscontri al racconto della giovane che dopo essere stata soccorsa da una volante aveva subito riferito di avere subito la violenza sessuale e indicato ai poliziotti la via di fuga del suo aggressore.