Locale Milano, sconto 10% a non italiani

MILANO, 8 AGO - Sconto del 10% alla cassa "per tutti coloro che non vengono considerati italiani": è quanto ha deciso di fare, contro il decreto sicurezza bis, il Madama Hostel & Bistrot di Milano. "L'ostello per antonomasia è la casa di tutti e - spiega il locale sui social - ospita i cittadini del mondo. Da quando il Madama H&B è nato, anche il suo staff che ogni giorno vi accoglie, vi porta da mangiare e vi versa da bere è composto da cittadini del mondo, e siamo fermamente convinti che il Decreto Sicurezza Bis va oltre l'infamia e la vergogna. Per questo motivo abbiamo deciso - come altri esercenti - di applicare uno sconto del 10 per cento a tutti coloro che, secondo questo ignobile decreto, non sono considerati italiani. Un piccolo gesto per dire NO a questo scempio, perché "la vera rivoluzione dobbiamo cominciare a farla dentro di noi". L'iniziativa è nata al Simeva Market Berceto, in provincia di Parma, e dai commenti al post del Madama non è escluso che possa estendersi ad altri locali milanesi.