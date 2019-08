Ancelotti "Abbiamo creato più noi"

ROMA, 8 AGO - Il suo Napoli ha perso la prima partita stagionale, ma Carlo Ancelotti è soddisfatto nel gioco messo in mostra a Miami contro il Barcellona. "La squadra mi è piaciuta, i ragazzi hanno disputato una gara di personalità - spiega Ancelotti a Sky - in linea con quello mostrato nelle ultime due amichevoli con Liverpool e Marsiglia. Di fronte avevamo un avversario che conosciamo tutti e che ha tantissima qualità, se non sei organizzato li subisci. Ma noi siamo stati efficaci e pronti a tenere lo stesso ritmo di palleggio". "Nel totale delle occasioni probabilmente ne abbiamo avute più noi che il Barca - ricorda il tecnico - Sabato giocheremo un'altra partita e siamo fiduciosi di poter fare ancora bene, contro una grandissima squadra". Ancelotti poi cerca di stemperare voci e attesa per il mercato: "Di James (Rodriguez, ndr) si parla troppo - dice - Di Lozano non so nulla, ma il mercato chiude a fine agosto quindi aspettiamo cosa succederà".