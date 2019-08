Trump a Dayton tra le proteste

WASHINGTON, 7 AGO - Il presidente americano Donald Trump è arrivato con la first lady Melania a Dayton, in Ohio, dove nel weekend, a poche ore dalla sparatoria di El Paso, si è consumata un'altra strage in cui sono rimaste uccise 9 persone. Il tycoon è stato accolto anche dalle proteste di parte della popolazione. Centinaia di persone in strada urlano slogan come "Dump Trump", scarica Trump, o "You're not welcome", non sei il benvenuto. Su alcuni cartelli la scritta "Do something", fai qualcosa, o "Save our guy", salva i nostri ragazzi, o ancora "Flip the Senate", rivolta il Senato, dove la maggioranza dei repubblicani è contraria a una vera stretta sulle armi da fuoco.