Stop panni stesi alla finestra

ROMA, 07 AGO - Stop ai panni stesi alla finestra se visibili dalla strada o dalle piazze. E' una delle misure previste dal nuovo Regolamento di polizia urbana diventato esecutivo a luglio e che tra le altre cose prevede il divieto di sedersi sula scalinata di Trinità dei Monti. Nel dettaglio, è vietato "esporre o stendere all'aperto" in aree, recinti o spazi privati, esclusi i "balconi aggettanti, biancheria e qualunque altro oggetto visibile dalle vie e piazze pubbliche". Massima attenzione anche quando si innaffiano le piante. "Nel procedere all'innaffiatura di vasi di fiori o piante, collocate all'esterno delle abitazioni, deve essere evitato lo stillicidio sulla strada o sulle aree aperte al pubblico transito" stabilisce il Regolamento. Prevista una sanzione di 100 euro per chi non rispetta queste norme.