Prosegue sciopero troupe, anche 12-14/8

ROMA, 7 AGO - Altre cinque giornate di sciopero per i lavoratori delle troupe del cine-audiovisivo nei set, teatri di posa, laboratori di preparazione e post-produzione: incrociano le braccia il 7 e 8 agosto, ma anche il 12, 13 e 14. Lo annunciano Slc Cgil e Fistel Cisl. Si fermano così troupe e/o reparti di montaggio di film come 'Hammamet' di Gianni Amelio; 'I Predatori' prodotto da Fandango; 'Noi' di Elisa Fuksas; 'I migliori anni' di Gabriele Muccino; 'E' per il tuo bene' di Rolando Ravello; 'Fic&Pic7', titolo provvisorio del nuovo film di Ficarra e Picone; 'Favolacce' dei fratelli D'Innocenzo; 'La mia banda suona il pop' di Fausto Brizzi; 'Tolo Tolo' di e con Checco Zalone. Tra le serie tv interessate dallo stop, i sindacati citano 'Vivi e lascia vivere''di Pappi Corsicato; 'L'amica geniale 2' di Saverio Costanzo; 'Il commissario Ricciardi' di Alessandro D'Alatri; 'Nero a metà 2' diretta da Marco Pontecorvo; 'Oltre la soglia' con Gabriella Pession; 'La guerra è finita' di Michele Soavi.