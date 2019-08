Tav: Cav, voto soluzione migliore

ROMA, 7 AGO - "Interrompere questa esperienza fallimentare" a causa delle politiche M5s "è un gesto di responsabilità da parte di Matteo Salvini nei confronti degli italiani". Lo afferma in una nota il presidente di FI, Silvio Berlusconi. "Questo Parlamento - aggiunge - non è in condizioni di esprimere maggioranze diverse. Il compito di decidere se e come far proseguire la legislatura spetta al presidente Mattarella, nel quale riponiamo assoluta fiducia. Forza Italia ritiene che la soluzione migliore per il Paese siano nuove elezioni".