Maltempo, codice giallo in Toscana

FIRENZE, 7 AGO - La Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per piogge e temporali, anche di forte intensità, che dal tardo pomeriggio di oggi interesseranno la Toscana di nord ovest, in particolare la Lunigiana. Il codice giallo avrà validità dalla mezzanotte di oggi 7 agosto fino alle 13 di domani, giovedì 8. Durante la notte e nelle prime ore del mattino di domani locali temporali potranno interessare anche le zone costiere centro-settentrionali e le aree limitrofe. Nel pomeriggio miglioramento sulla costa, fenomeni sparsi sulle zone interne, in particolare sull'Appennino e sull'Amiata.