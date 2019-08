GdF Varese sequestra 7 quintali canapa

MILANO, 7 AGO - La GdF di Varese ha sequestrato oltre 5.500 piante di canapa, con un livello di thc superiore ai limiti legali, per un peso complessivo di circa 7 quintali, denunciando un 30enne che curava la coltivazione. I militari hanno appurato che il terreno sul quale c'era la piantagione era già in uso ad una società produttrice di infiorescenze di canapa 'light', che aveva effettuato un unico raccolto nel 2018, ma lo aveva lasciato in stato di abbandono perché aveva cessato l'attività. I finanzieri, quindi, indagando, sono arrivati al 30enne e lo hanno sorpreso mentre, a bordo di un'auto con grossi innaffiatoi, entrava nel terreno. L'uomo è un ex collaboratore della società che in precedenza gestiva le coltivazioni e che continuava a recarsi sul posto nonostante l'azienda non fosse più operativa. Le piante sono state quindi estirpate e sequestrate e le successive analisi hanno dato la certezza - spiega La GdF in una nota - di trovarsi di fronte ad un netto superamento dei livelli di thc consentiti dalla legge.