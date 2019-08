Morto in casa, fermato connazionale

MILANO, 7 AGO - Ieri in tarda serata la Polizia di Stato a Milano ha eseguito un fermo del pm nei confronti di un cittadino egiziano di 47 anni, regolare sul territorio nazionale, indiziato per l' omicidio del connazionale Milad Gerges, trovato morto la notte precedente in viale Monza 101 a Milano.