Crollo in palazzina disabitata ad Ancona

ANCONA, 7 AGO - Una palazzina che confina con il poliambulatorio dell'ex Crass ha subito un cedimento questa sera, all'inizio di via Maggini, ad Ancona. L'allarme è stato dato dai residenti attorno alle 21.30, dopo aver sentito un boato. A cedere è stato il tetto, già usurato e compromesso che ha pregiudicato la stabilità anche dei muri. L'immobile era già fatiscente e non abitato. Apparterrebbe all'Asur. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia. Anche l'assessore Stefano Foresi ha fatto un sopralluogo facendo chiudere via Maggini, all'incrocio con il Maxi Bar per motivi di sicurezza. Non si registrano feriti.