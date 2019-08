Divieto di sedersi a Trinità dei Monti

ROMA, 06 AGO - Non solo è vietato bivaccare con cibi e bevande ma ora anche sedersi sulla scalinata di Trinità dei Monti. Applicazione più stringente del regolamento di polizia urbana di Roma Capitale sulla celebre scalinata romana. Infatti Trinità dei Monti è anche un monumento scatta il divieto di sedersi e sdraiarsi. Per i trasgressori scatta la sanzione di 250 euro, che può arrivare fino a 400 in caso di comportamenti gravi, come sporcare o danneggiare il monumento.