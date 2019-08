Tav: in Aula 6 mozioni, tutte al voto

ROMA, 06 AGO - Sono sei le mozioni sulla Tav presentate al Senato e che verranno discusse nella seduta di domani in Aula. Tutti i testi dovrebbero essere messi in votazione. Solo due mozioni sono contrarie all'opera: una è quella presentata dal M5S, che impegna il Parlamento a rivedere la Torino-Lione, l'altra è quella a prima firma Loredana De Petris (LeU) e che impegna il governo a non procedere alla realizzazione della Tav. Sono invece a favore della Torino - Lione le mozioni presentate da Pd, da Emma Bonino, da FdI e da FI. Tra le possibilità vi è la votazione per parti separate dei dispositivi che potrebbe facilitare il voto trasversale alle mozioni da parte dei gruppi parlamentari: in questo modo sarebbe infatti più facile che il fronte Sì Tav voti compatto. Diverso il ragionamento per quanto riguarda i No Tav: Leu sarebbe, a oggi, orientata a votare la mozione 5S mentre i pentastellati non dovrebbero votare il testo di LeU che impegna il governo, e non il parlamento, a fermare l'opera.