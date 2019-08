Leader No Tav,mozione M5s presa fondelli

TORINO, 6 AGO - "La mozione del Movimento 5 stelle contro la Torino-Lione è un'idiozia. È una maniera per cercare di salvarsi la faccia, ma non ci riescono. Anzi, è proprio una presa per i fondelli". E' quanto dichiara Alberto Perino, leader storico del movimento No Tav della Valle di Susa. "Dopo il voto di fiducia sul decreto Sicurezza bis - aggiunge Perino - non mi aspetto più nulla. Alla mia età non sono deluso, ma prendo atto". La scorsa settimana Perino aveva invitato gli eletti M5s a non dare la fiducia al provvedimento e anche a lasciare la formazione politica e a mantenere gli incarichi per continuare a rappresentare le istanze contro la Tav.