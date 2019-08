Corinaldo, un altro indagato nega accuse

MODENA, 6 AGO - Spezza il fronte del silenzio un altro dei giovani arrestati per la strage di Corinaldo (Ancona) tra il 7 e 8 dicembre scorso, costata la vita a sei persone. È Moez Akari che, come fatto ieri dal compagno di 'batteria' Andrea Cavallari, si è avvalso della facoltà di non rispondere per tutti i capi di imputazione tranne per quelli legati alla tragedia della Lanterna Azzurra, dai quali prende le distanze. "Ha ribadito l'assoluta estraneità alla vicenda di Corinaldo - spiega il suo avvocato Gianluca Scalera - Era lì, ma non c'entra niente con il discorso dello spray. Non ha avuto alcun tipo di contatto con gli altri". "I miei assistiti non danno la colpa a nessuno", dice Scalera che difende anche Andrea Cavallari e Souhaib Haddada. Il resto della 'banda' - Ugo di Puorto, Raffaele Mormone, Badr Amouiyah e Souhaib Haddada - si è avvalso della facoltà di non rispondere. Stessa linea per il titolare del compro oro Andrea Balugani, il 'nonno' 65enne indagato poiché ritenuto essere presunto ricettatore della banda.