Tredici vira sul mystery, nuovo omicidio

ROMA, 6 AGO - La nuova stagione di Tredici trasforma la serie in un mistero, spostando l'attenzione dalla morte di Hannah a un nuovo omicidio. La seconda stagione era già passata a esplorare la cultura tossica del bullismo e della violenza sessuale nella Liberty High School, attraverso il processo dei genitori di Hannah contro la scuola. Qui si va oltre definitivamente, c'è un'altra vittima e il mistero si infittisce. La polizia indaga. Siamo alla stagione 3 di Tredici, la serie tv Netflix tra le più controverse ma anche seguite di sempre, creata da Brian Yorkey (Tony Award, Premio Pulitzer) che andrà in onda dal 23 agosto in tutti in paesi dove il servizio streaming è attivo. In Tredici 3 le forze dell'Ordine si vedono costrette a diramare a tappeto locandine con il seguente messaggio: "Chi ha ucciso Bryce Walker?". Si segue una pista criminale per la morte del maturando della Liberty High School. Il trailer mostra gli adolescenti di Liberty High in diversi momenti che culminano nel funerale di Bryce.