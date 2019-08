Borsa: Europa male, brucia 180 miliardi

MILANO, 5 AGO - Seduta molto negativa per i mercati azionari europei: Londra ha lasciato sul terreno il 2,4% finale, Parigi il 2,1%, Francoforte l'1,8%. L'indice Stoxx 600, che fotografa l'andamento dei principali titoli quotati sui listini del Vecchio continente, ha ceduto il 2,2%, che equivale a 180 miliardi di euro bruciati in una giornata. Piazza Affari, con un calo dell'1,17% dell'indice Ftse All share, ha tentato di contenere il ribasso e ha 'perso' da sola circa 7 miliardi di capitalizzazione.