Lavoro: 2 mln posti laureati e diplomati

ROMA, 5 AGO - Anche quest'anno saranno 2 milioni i contratti di lavoro per laureati e diplomati a disposizione nel 2019 ma in più di 600 mila casi si tratta di professionalità di difficile reperimento. E' quanto risulta dall'ultima fotografia scattata da Unioncamere in collaborazione con Anpal che valuta, in base all'andamento di questi mesi, costante nel 2019 la richiesta di diplomati e laureati. Con il ripetersi anche stavolta della difficoltà di reperire alcune professionalità. I dati calcolati sul 2018 indicano una capacità sul mercato del lavoro di 1.596.000 diplomati di cui ben 417.500 di difficile reperimento e 550.990 laureati di cui 195.000 di difficile reperimento. Il divario tra profili offerti e richiesti lo scorso anno è aumentato: complessivamente le professioni con difficoltà di reperimento sono aumentate passando dal 21,5% del totale nel 2017 al 26,3%.