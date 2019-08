'Troppa attesa', 2 medici aggrediti

ROMA, 5 AGO - 'Troppa attesa': per questo due medici sono sono stati aggrediti, in due diversi episodi, ieri al policlinico Umberto I di Roma. Sul posto sono intervenuti, in entrambi, i casi i carabinieri della stazione Macao che hanno denunciato i due responsabili. Si tratta di un senza fissa dimora invalido di 36 anni e di una 23enne di Genzano. A quanto ricostruito dai carabinieri, in due momenti diversi, i due prima hanno lamentato la 'troppa attesa' al pronto soccorso, poi inveito e aggredito i due medici, tra cui una dottoressa.