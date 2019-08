Jova Beach Party chiude il 21/9 a Linate

ROMA, 5 AGO - Il Jova Beach Party chiuderà un'estate di festa nell'ultimo giorno della bella stagione: il 21 settembre Jovanotti con tutta la sua banda saluta le spiagge e sbarca all'aeroporto di Linate (chiuso per lavori i ristrutturazione). Sarà una lunga giornata di musica, con il via alle 15 nel prato, tra torre di controllo e pista di decollo. E' la prima volta che lo scalo milanese ospita un evento musicale, "la città invisibile" di Jovanotti. L'evento è nato anche per accontentare il pubblico di Piemonte, Lombardia e Liguria dopo l'annullamento del Jova Beach di Albenga dovuto alle mareggiate di luglio che hanno ridotto la spiaggia, rendendo impossibile il concerto. I biglietti della tappa ligure (il cui rimborso è già stato attivato) saranno validi per questo ultimo appuntamento. Per i bambini è previsto il biglietto gratuito con capienza limitata (info a milanojovabeachparty@tridentmusic.it). Biglietti disponibili dal 6 agosto.