Francia: stretta contro plastica spiagge

PARIGI, 5 AGO - Stop ai rifiuti in spiaggia, in particolare la plastica, che infesta i litorali. Il segretario di Stato francese alla Transizione ecologica, Brune Poirson, presenta oggi una Carta ad hoc, che include 15 impegni per lottare contro le plastiche. "80% dei rifiuti marini proviene dalla terra e 75% sono in plastica", dichiara il ministero francese, citando tra l'altro, "sacchetti monouso, imballaggi, mozziconi di sigaretta, sono tra i rifiuti più diffusi nei nostri mari". La ministra illustrerà i suoi impegni questa mattina, durante una visita sulla spiaggia di Seyne-sur-Mer, nel sud della Francia. Secondo un recente rapporto di Ifremer, l'Istituto di ricerca francese del mare, il Mediterraneo è il mare più inquinato dai rifiuti in Europa, in particolare, la plastica. La Francia si è posta come obiettivo "zero plastica gettata in mare entro il 2025".