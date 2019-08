Incassi, resta in vetta Men in Black

ROMA, 5 AGO - E' ancora Men in Black International, spin off della saga, con Chris Hemsworth e Tessa Thompson, a dominare la classifica degli incassi del week end secondo Cinetel, con 427mila euro che portano il totale a sfiorare 1,9 milioni. Al secondo posto si conferma Spiderman: Far From Home, che rastrella 368mila euro nel fine settimana, toccando quota 10,7 milioni. Terza piazza per la new entry Jodie Foster con Hotel Artemis: 243mila euro in quattro giorni in sala. Scivola in quarta posizione un altro thriller, Serenity (125mila euro), seguito da Toy Story 4 (113mila euro). In sesta e settima posizione ancora due nuovi ingressi in classifica: l'horror psicologico Isabelle - L'ultima evocazione (112mila euro) e la commedia Dolcissime (79mila euro). Chiudono la top ten Midsommar - Il villaggio dei dannati (70mila euro), Edison - L'uomo che illuminò il mondo (61mila euro) e la new entry, Una famiglia al tappeto (48mila euro). Box office totale a quota 2 milioni, dimezzato rispetto a una settimana fa (+8% sul 2018).