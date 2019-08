Nuovi rilievi sul piombo a Notre-Dame

PARIGI, 05 AGO - I risultati dei nuovi rilievi sulle polveri di piombo intorno alla cattedrale di Notre-Dame verranno pubblicate domani: è quanto riferisce il comune di Parigi, impegnandosi ad intensificare la campagna di bonifica. Questi risultati saranno "immediatamente resi pubblici", ha precisato il braccio destro del sindaco, Anne Hildalgo, Emmanuel Grégoire, aggiungendo che i risultati verranno immediatamente trasmessi all'Ente regionale della sanità e pubblicati online sul sito del comune parigino. La settimana scorsa, il cantiere è stato sospeso per "qualche giorno", il tempo di rivedere le norme di precauzione sanitaria per gli operai impegnati per la ricostruzione della cattedrale dopo l'incendio del 15 aprile. Il prefetto di Parigi, Michel Cadot, ha detto che i lavori potrebbero progressivamente riprendere dalla settimana del 12 agosto. Secondo un rapporto dell'Ispettorato del Lavoro, le norme anti-piombo non venivano "sufficientemente" osservate od applicate.