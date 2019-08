Lavoro: 2 mln posti laureati e diplomati

ROMA, 5 AGO - Saranno 2 milioni, in pratica come lo scorso anno i contratti di lavoro per laureati e diplomati a disposizione nel 2019 ma in più di 600 mila casi si tratta di professionalità di difficile reperimento. E' quanto risulta dall'ultima fotografia scattata da Unioncamere in collaborazione con Anpal. In particolare il mercato del lavoro richiederà 1.596.000 diplomati (417.500 di difficile reperimento) e 550.990 laureati (195.000 di difficile reperimento). Tra le professioni di sbocco per i diplomati, il 51,8% dei disegnatori industriali è difficile da reperire; difficoltà anche superiori si registrano per i tecnici elettronici (57,7%) e per gli elettrotecnici (71,5%). Per quanto riguarda i laureati, le difficoltà di reperimento per i profili di sbocco dei laureati sono spesso elevate per gli specialisti nei rapporti con il mercato (48,4%), il 52,5% per gli ingegneri energetici e meccanici e il 64,8% per gli analisti e progettisti di software.