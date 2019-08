Incassi Usa, in vetta Fast & Furious

ROMA, 4 AGO - E' Fast & Furious - Hobbs & Show, primo spin off della saga, diretto da David Leitch, con Dwayne Johnson e Jason Statham ex acerrimi nemici costretti ad allearsi, a imporsi subito in vetta al box office Usa: il film - che in Italia arriva in sala l'8 agosto - rastrella nel week end 60,8 milioni di dollari. Al secondo posto Il re leone versione live action, con 38,2 milioni di dollari (per un totale di 430 milioni solo sul mercato nord americano e di quasi 1,2 miliardi a livello globale). Chiude il podio Quentin Tarantino con C'era una volta... a Hollywood, con il supercast formato da Leonardo DiCaprio, Brad Pitt e Margot Robbie (poco più di 20 milioni di dollari nel fine settimana, 79 milioni in totale). Scivola in quarta posizione Spider Man: Far From Home, che raccoglie altri 8 milioni di dollari nel week end, seguito da Toy Story 4 con 7,1 milioni di dollari.