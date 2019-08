Ufficiale Bennacer al Milan,

MILANO, 4 AGO - Ismael Bennacer è un nuovo giocatore del Milan, il centrocampista ha firmato un contratto di 5 anni. L'annuncio è stato dato dai rossoneri con un comunicato. ''Il club - si legge - comunica di aver acquisito dall'Empoli FC il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ismael Bennacer. Il centrocampista algerino approda al club rossonero a titolo definitivo con un contratto di cinque anni''. Il Milan, nel résumé della carriera, ne ricorda il passato all'Arsenal (''con cui debutta a soli diciotto anni''), la scelta di optare per la Nazionale algerina dopo aver fatto la trafila nelle giovanili con quella francese e la recente vittoria in Coppa d'Africa, ''trofeo che mancava alle Volpi del Deserto'' da 29 anni, ottenendo il riconoscimento di miglior giocatore'' della competizione. Il centrocampista attualmente è in vacanza e raggiungerà i compagni il prossimo 10 agosto. Il trasferimento è costato al Milan 16 milioni più 2 di bonus.