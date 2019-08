Vela: Alinghi è 2/o a Palma di Maiorca

ROMA, 4 AGO - Centotrentadue imbarcazioni distribuite in quattro aree di regata, 26 nazionalità e circa 1.500 velisti si sono dati appuntamento a Palma di Maiorca per la tradizionale Copa del Rey, giunta alla sua 38ma edizione. La terza tappa del circuito GC32 Racing Tour ha visto altre 10 classi di barche partecipare a una settimana di regate organizzata dal Real Club Nautico di Palma. Come sempre, la baia di Palma di Maiorca ha offerto ottime condizioni meteo, consentendo lo svolgimento di 20 regate del programma dei GC32. Alinghi, il team svizzero di Ernesto Bertarelli, ha concluso l'evento al secondo posto alle spalle di Oman Air dopo 20 regate molto combattute. In terza posizione il Red Bull Sailing Team dell'Olimpionico austriaco Roman Hagara. Dopo le tre tappe disputate, Oman Air è in testa nella classifica generale stagionale del GC32 Racing Tour davanti ad Alinghi e Red Bull.